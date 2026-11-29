Karadeniz ekibi, bu maçlarda 21 gol atarken 16 gol yedi.

Taraflar, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 6, Göztepe ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İzmir'de iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik alındı.

- İzmir'de en çok beraberlik

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

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