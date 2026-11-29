TRABZONSPOR ile Göztepe, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın oynayacakları maçla 33’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 32 maçta Trabzonspor’un 14, Göztepe’nin 6 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın Göztepe’nin konuğu olacak. İsonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Süper Lig’de 28 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 18 puanla 10’uncu sırada yer alan Göztepe ise sahasında galip gelmeyi hedefliyor.

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TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Göztepe takımları arasındaki rekabet 1974 yılında Süper Lig maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 18, Göztepe’nin 6 galibiyeti bulunurken 12 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Göztepe filelerine 57 gol gönderirken, kalesinde 30 gol gördü.

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