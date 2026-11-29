Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle ligde 7 maçını da kazanan Karadeniz ekibi, Göztepe maçında da galip gelmesi halinde 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.

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