Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle ligde 7 maçını da kazanan Karadeniz ekibi, Göztepe maçında da galip gelmesi halinde 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ruslan Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
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