Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti. Bordomavililerde sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Dju, Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu kadroda yer almazken, uzun süren sakatlığını geride bırakan Ruslan Malinovskyi kafileye dahil edildi.

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği taktik antrenmanla tamamladı. Bordomavililer, antrenmanın ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla İzmir’e hareket etti.

Malinovskyi kadroya döndü

Trabzonspor’da Göztepe karşılaşması öncesinde en dikkat çeken gelişme Ruslan Malinovskyi’nin kadroya alınması oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Ukraynalı futbolcunun yeniden kamp kadrosuna dahil edilmesi teknik heyeti sevindirdi.

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CSKA Sofya maçında dinlendirilen Savic ve Muçi kadroda

Trabzonspor’un Göztepe maçı kamp kadrosunda; Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu yer aldı.