Trabzonspor kulübün 59. kuruluş yıl dönümünü Avusturya kampında kutladı

Trabzonspor Futbol A Takımı, kulübün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirdiği kampta kutladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre kampta Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular, kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan pastayı kesti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafkas, 59 yıllık çınarın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Trabzonspor'un yalnızca kazandığı kupalarla değil, ortaya koyduğu mücadele, temsil ettiği değerler ve milyonlarca insanın ortak sevdası olmasıyla Türk futbolunun en özel kulüplerinden biri olduğuna dikkati çeken Kafkas, şunları kaydetti:



"Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bu kampta, kuruluş yıl dönümümüzü teknik ekibimiz ve futbolcularımızla kutlamak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İnancımız ve hedefimiz, Trabzonspor'u her zaman hak ettiği başarılarla buluşturmaktır. Bu büyük camiaya emek vermiş tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik adamlarımızı ve futbolcularımızı ebediyete intikal eden değerlerimizi ise rahmet ve minnetle anıyor, bugün de aynı sevdayı yaşatan milyonlarca taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum."



Futbolcular ve teknik ekibin de katıldığı kutlamada, yeni sezon öncesi başarı dilekleri paylaşıldı.







