Trabzonspor, Salah'ın "hat-trick" yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı mağlup etti
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Mısırlı yıldız Muhammed Salah galibiyette büyük rol oynadı.
Salah, Süper Lig'de çıktığı ilk büyük karşılaşmasında "hat-trick" yapmayı başardı. 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Mısırlı oyuncu, takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.
Mısırlı oyuncu, 4, 44 ve 80. dakikalarda takımının gollerini atarken 39. dakika Saviolo'nun golünün pasını verdi.
- Gol sayısını 7'ye yükseltti
Ligin ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında fileleri 3 kez havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Salah, Galatasaray maçında attığı 3 gol ile gol sayısını 7'ye çıkardı.
- Thomas Reis ile ilk maçta galibiyet
Trabzonspor, perşembe günü sözleşme imzalayarak takımın başına getirilen Thomas Reis ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Reis ile Galatasaray'ın namağlup ünvanına son vererek puanını 10'a çıkaran bordo-mavililer, tekrar zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.
- Galatasaray, puansız dönüyor
Haftaya 13 puan ile lider giren Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanından puansız ayrıldı.
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yenilgisini Trabzon'da yaşarken ilk kez de gol atamadı.
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