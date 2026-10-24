Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Kadir Özcan mezarı başında anıldı

Anma törenine Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sayman Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile sevenlerinin katıldığı belirtildi.

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