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        Trabzon Gastronomi Festivali'nde yemek yarışması düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen Gastronomi Festivali'nde yemek yarışması düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde yemek yarışması düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen Gastronomi Festivali'nde yemek yarışması düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak festival kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli yarışmalarda Trabzon'un köklü mutfak kültürünün genç yetenekler ve mutfak tutkunlarının yorumlarıyla yeniden hayat bulacağı ifade edildi.

        Etkinliğin 29 Ekim Perşembe günü "Geleceğin Şefleri" yarışmasıyla başlayacağı, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören lise öğrencilerinin üç kişilik takımlar halinde yarışmada yer alacakları aktarıldı.

        Festivalin son gününde ise çiftlerin takımlar halinde katılabilecekleri "Lezzetli Uyum" yarışması düzenleneceği, deniz ürünlerinin farklı tariflerle sergileneceği kaydedildi.

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        Yarışmalara katılmak isteyenlerin "https://gastronomi.trabzon.bel.tr" adresinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

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