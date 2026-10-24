Trabzon Gastronomi Festivali'nde yemek yarışması düzenlenecek

Etkinliğin 29 Ekim Perşembe günü "Geleceğin Şefleri" yarışmasıyla başlayacağı, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitim gören lise öğrencilerinin üç kişilik takımlar halinde yarışmada yer alacakları aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak festival kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli yarışmalarda Trabzon'un köklü mutfak kültürünün genç yetenekler ve mutfak tutkunlarının yorumlarıyla yeniden hayat bulacağı ifade edildi.

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