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        Akçaabat'ta üreticilere marul fidesi desteği verildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üreticilere 65 bin marul fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Akçaabat'ta üreticilere marul fidesi desteği verildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üreticilere 65 bin marul fidesi dağıtıldı.

        Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Bitki Üretim Tesisi'nde tarımsal üretime destek sağlandığı, süs bitkileriyle ilçenin peyzaj ihtiyacının karşılanarak kurum bütçesine tasarruf sağlandığı belirtildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen "Tarımsal Üretimi Geliştirme Amaçlı Fide Destek Projesi" kapsamında ilçedeki seracılara marul desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olduklarını belirtti.

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        Yılın ilk 4 ayında yetiştirdikleri 100 bin domates, salatalık ve biber fidesinin ardından, şimdi de 65 bin marul fidesini çiftçilerle buluşturduklarını aktaran Ekim, şunları kaydetti:

        "Amacımız artan girdi maliyetleri karşısında çiftçimizin yükünü hafifletmek, sera üretimini teşvik etmek ve Akçaabat'ı bölgenin tarım üssü haline getirmektir. Kendi tesisimizde tohumdan yetiştirdiğimiz bu kaliteli fideler sayesinde hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de vatandaşlarımızın taze ve güvenilir gıdaya ulaşmasına katkı sağlıyoruz."

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