Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Esenler Erokspor: 93

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında evinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı bordomavili takım 9390’lık skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 3625 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 5942’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan Trabzonspor, son periyoda 7468 önde girmeyi başardı. Son periyotta 16 sayı daha üreten Trabzonspor, parkeden 9390’lık skorla mağlup ayrıldı.

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