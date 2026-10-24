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        Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Esenler Erokspor: 93

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Esenler Erokspor'a 9093 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 90 - Esenler Erokspor: 93

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Esenler Erokspor'a 9093 mağlup oldu.

        Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında evinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı bordomavili takım 9390’lık skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 3625 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 5942’lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan Trabzonspor, son periyoda 7468 önde girmeyi başardı. Son periyotta 16 sayı daha üreten Trabzonspor, parkeden 9390’lık skorla mağlup ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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