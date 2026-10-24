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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Hayri Gür

        Hakemler: Can Mavisu, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

        Trabzonspor: Keene 20, Yeboah 11, Tillman 12, Manek 23, Rıdvan Öncel, Canaan 6, Yiğit Arslan 7, Tolga Geçim 2, Caupain 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 1, Terry 2

        Esenler Erokspor: Vuurst, Davis 13, Yebo 20, Sow 6, Egehan Arna 2, McCollum 16, Webb 19, Moore 17, Melih Tunca, Muhsin Yaşar

        1. Periyot: 36-25

        Devre: 59-42

        3. Periyot: 74-68

        5 faulle oyundan çıkan: 35.11 Yebo (Esenler Erokspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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