Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Can Mavisu, Polat Parlak, Kerem Yılmaz
Trabzonspor: Keene 20, Yeboah 11, Tillman 12, Manek 23, Rıdvan Öncel, Canaan 6, Yiğit Arslan 7, Tolga Geçim 2, Caupain 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 1, Terry 2
Esenler Erokspor: Vuurst, Davis 13, Yebo 20, Sow 6, Egehan Arna 2, McCollum 16, Webb 19, Moore 17, Melih Tunca, Muhsin Yaşar
1. Periyot: 36-25
Devre: 59-42
3. Periyot: 74-68
5 faulle oyundan çıkan: 35.11 Yebo (Esenler Erokspor)
TRABZON
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