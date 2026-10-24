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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü Trabzonspor, 5. dakikada Melissa Sandrine Behinan ile buldu. Tempolu oyununu devam ettiren bordo-mavililer, Jae-Eun Song'un 16 ve 38'inci dakikalardaki golleriyle farkı 3'e çıkardı.

        İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Trabzonspor, 48. dakikada Abigail Kofi Kim ve 76. dakikada Jae-Eun Song'un golleriyle 5-0 öne geçti.

        Konuk ekip tek golünü 80. dakikada Kiera Riley Laney ile bulurken, bordo-mavililerde Azra Ardos 90. dakikada attığı golle sonucu belirledi.

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        Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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