Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Trabzonspor, 48. dakikada Abigail Kofi Kim ve 76. dakikada Jae-Eun Song'un golleriyle 5-0 öne geçti.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü Trabzonspor, 5. dakikada Melissa Sandrine Behinan ile buldu. Tempolu oyununu devam ettiren bordo-mavililer, Jae-Eun Song'un 16 ve 38'inci dakikalardaki golleriyle farkı 3'e çıkardı.

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