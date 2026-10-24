Trabzonspor- Esenler Erokspor: 90- 93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Esenler Erokspor'u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan bordo mavili ekip, ilk periyodu 36-25 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, soyunma odasına 59-42 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 6 sayıya kadar indiren konuk ekip karşısında Trabzonspor, son periyoda 74-68 üstün girdi. Son periyotta geri dönüşe imza atan Esenler Erokspor, karşılaşmadan 93-90 galip ayrıldı.

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