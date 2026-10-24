Uşak merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, susturucu, tabanca lazeri ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "313 Grubu" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

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