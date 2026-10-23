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        Uşak'ta tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Uşak'ta tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kanber Keleş (60) yönetimindeki 19 AD 978 plakalı traktör, Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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