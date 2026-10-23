Uşak'ta tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 23.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kanber Keleş (60) yönetimindeki 19 AD 978 plakalı traktör, Takmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş'in cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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