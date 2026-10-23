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        Uşak'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Vali Serdar Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Uşak'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Vali Serdar Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

        20262027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Uşak Valisi Dr. Serdar Kartal'ın başkanlığında Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Serdar Kartal'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

        Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıda; okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, kamera sistemleri, trafik düzenlemeleri, okul servislerinin güvenliği ve öğrenci ulaşımına ilişkin konular ele alındı. Toplantıda, psikososyal koruma ve önleme çalışmaları da değerlendirilerek kurumlar arasında yürütülen iş birliği ve koordinasyon üzerinde duruldu.

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        Vali Kartal, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak okul güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti. Muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini ifade eden Vali Kartal, ilgili tüm kurumların güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesini istedi.

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