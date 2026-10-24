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        Uşak'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Uşak'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın aranıyor

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

        Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kadını bulmak için başlatılan arama çalışmalarında 26 jandarma ve 2 AFAD personeli görev alıyor.

        Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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