Uşak'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun, ekiplerce bulundu.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun, ekiplerce bulundu.
Ahat köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan Tosun'u arama çalışmaları aralıksız devam etti.
Jandarma ekiplerince Tosun'un köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki güneş enerjisi panellerinin bulunduğu alanda olduğu tespit edildi.
Ekiplerce bulunduğu bölgeden alınan Fadime Tosun, Banaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ailesine teslim edildi.
Dün ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.
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