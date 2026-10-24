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        Uşak'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun, ekiplerce bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Uşak'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun, ekiplerce bulundu.

        Ahat köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan Tosun'u arama çalışmaları aralıksız devam etti.

        Jandarma ekiplerince Tosun'un köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki güneş enerjisi panellerinin bulunduğu alanda olduğu tespit edildi.

        Ekiplerce bulunduğu bölgeden alınan Fadime Tosun, Banaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ailesine teslim edildi.

        Dün ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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