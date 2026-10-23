Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktör sürücüsü Kanber Keleş’in (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

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