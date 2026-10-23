Uşak'ta traktör tarlaya devrildi: 1 ölü
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak’ın Eşme ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Takmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kanber Keleş idaresindeki 19 AD 978 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktör sürücüsü Kanber Keleş’in (60) hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Keleş’in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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