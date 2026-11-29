Olay, Yeşil Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Karaağaç Göleti’nde meydana geldi. Paramotorla uçuş yapan pilot gölete düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan pilotun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu öğrenildi. Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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