Muş'un Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören ve solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bulanık ilçesine giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

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