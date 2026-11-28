Antrenör adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, futbolun eğitim temelli gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurs boyunca, antrenörlük uygulamaları ve futbol eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Antrenör Eğitim Müdürlüğü tarafından, TFF Van Bölge Temsilciliği iş birliğiyle 2327 Kasım tarihleri arasında Vanspor tesislerinde gerçekleştirilen UEFA C 22 1. Kademe Antrenörlük Kursuna Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda antrenör adayı katıldı. Eğitim programında, TFF eğitmenleri Nur Mustafa Gülen ve Erdoğan Kaynak tarafından teorik bilgiler, teknik çalışmalar ve saha uygulamalarını kapsayan eğitimler verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Van'da düzenlenen UEFA C 22 1. Kademe Antrenörlük Kursu, farklı illerden antrenör adaylarının katılımıyla beş günlük eğitim programının ardından başarıyla tamamlandı.

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