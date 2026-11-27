Kariyerine üç Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, gözünü 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

Spor hayatına tekvandoyla başlayan Bedirhan, 9 yıl önce kuzeninin antrenmanlarını izlerken kick boksa ilgi duydu.

Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden 25 yaşındaki sporcu, 2022'de İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıktı.

İki yıl ara verdiği spora antrenörü Kutalmış Çiftcioğlu'nun desteğiyle dönen Bedirhan Ersayar, 2024'te Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yeniden altın madalya kazandı.

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Bu yıl Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan Bedirhan, üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

2027'de Özbekistan'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefleyen Bedirhan Ersayar, AA muhabirine başarısından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Sporu bıraktıktan sonra antrenörünün ısrarıyla yeniden çalışmaya başladığını belirten Bedirhan, şunları kaydetti:

"Beni adeta zorla çalıştırdı. Onun sayesinde üçüncü şampiyonluğumu kazandım. Hedefim, henüz ünvanlarım arasında bulunmayan dünya şampiyonluğunu kazanmak. 2027'de Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olarak ülkeme, memleketime dönmek istiyorum. En büyük destekçim ailem. Babama teşekkür ederim. Emekli maaşıyla beni buralara kadar getirdi. Genellikle beni antrenmanlarıma annem kaldırır. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem."

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Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bedirhan, "Birincilik kürsüsüne çıkmak çok farklı. Antrenmanlarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılığını başarı olarak aldığımızda yaşadığımız duygu tarif edilemiyor." dedi.

Antrenör Kutalmış Çiftcioğlu da Ersayar'ın zorlu bir sürecin ardından şampiyon olarak Van'ı gururlandırdığını belirtti.

Dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini anlatan Çiftcioğlu, sporcusunun Antalya'da düzenlenecek Dünya Askeri Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.