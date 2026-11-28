Van'ın Muradiye ilçesinde emekli öğretmenler için programı düzenlendi
Van'ın Muradiye ilçesinde, emekli öğretmenlere yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı gerçekleştirildi.
Van’ın Muradiye ilçesinde, emekli öğretmenlere yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı gerçekleştirildi.
Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan’ın öncülüğünde emekli öğretmenlere yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, ilçede uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan öğretmenler bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanarak kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Programa katılan bazı emekli öğretmenler, 1520 yıldır emekli olduklarını ve meslek hayatlarının ardından ilk kez kendilerine yönelik böyle bir kutlama programı düzenlendiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.
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