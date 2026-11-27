Özalp'ta Emek Kur'an Kursu hafızlık bitirme programı düzenlendi
Van'ın Özalp ilçesinde Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık bitirme programı gerçekleştirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık bitirme programı gerçekleştirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde Emek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için hafızlık bitirme programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, hafızlığın önemi ve bereketine işaret ederek hafız olmanın nimet ve sorumluluk taşıdığını belirtti. Şentürk, Kur'anı Kerim'i ezberlemenin yanı sıra onu hayatın merkezine almanın ve ahlakıyla yaşamaya gayret etmenin önemini vurguladı.
Programın sonunda İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından hafızlara ve hafızlık eğitiminde emeği bulunan öğreticilere plaket takdim edildi. Şentürk, öğrencileri ve öğreticileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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