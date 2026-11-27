Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, göreve başladığı günden bu yana şehit aileleri ve gazileri hanelerinde ziyaret ederek devletin şefkatini ve milletin vefasını onlarla buluşturuyor.

Yaklaşık bir buçuk aylık süreçte il merkezi ve ilçelerde 20’ye yakın şehit ailesi ve gaziyi ziyaret eden Akdoğan, ailelerle yakından ilgilenerek talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinliyor. İl Müdür Yardımcısı Serpil Tutkal, Şube Müdürü Kenan Çakır ve ilgili birim personelinin de farklı tarihlerde eşlik ettiği ziyaretlerde, şehit aileleri ve gazilerle gönül bağlarının güçlendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

REKLAM

Ziyaretler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamları ve destek mesajları şehit aileleri ile gazilere iletiliyor.

Şehit yakınlarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Akdoğan, gazilerin sağlık durumları ve yaşam şartları hakkında da bilgi alarak ihtiyaçlarına yönelik yürütülebilecek çalışmaları değerlendiriyor.