Van'da son günlerde etkili olan yağışlı hava, günlük yaşamı etkilerken branda satıcılarının da işlerini hareketlendirdi.

Kentte etkisini gösteren yağışlar, vatandaşları çeşitli önlemler almaya yöneltti. Özellikle açık alanlarda çalışan esnafın yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da yağışlardan korunmak için branda ve naylon ürünlerine yöneliyor. Kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kışlık yem olarak depoladıkları ot ve samanların ıslanmaması için üzerlerini brandalarla kapatırken, ahırlarının damlarını yağmurdan korumak amacıyla da branda kullanıyor. Artan ihtiyaç, kentte branda satışı yapan esnafın işlerine olumlu yansıyor.

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Branda satıcısı Ayhan Temel, yağışlı günlerde branda talebinin yaz aylarına göre arttığını belirtti. Özellikle son günlerde etkili olan yağışlı havanın işlerine yaradığını ifade eden Temel, "Yağışlı günlerde brandalara olan talep, yaz aylarına göre biraz daha artıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında işlerimiz hareketleniyor. Yağış miktarı yıllara göre değişiklik gösteriyor. Kimi yıl yağış az olurken kimi yıl daha fazla oluyor. Bu yıl yağışlar iyi geçti, bu da işlerimize olumlu yansıdı" dedi.

Yağışlı havalarda özellikle açık alanlarda çalışanların branda ihtiyacının arttığını dile getiren Temel, "Yağmurlu havalarda özellikle hamallık yapanlar, tablacı esnafı ve bu meydanda çalışanlar naylon ve branda ürünlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor. En çok talep ise saman işiyle uğraşanlardan, hayvancılık yapanlardan ve köylerden gelen vatandaşlardan oluyor. Özellikle samanlarını ve ahırlarının üzerini örtmek isteyenler branda satın alıyor" diye konuştu.

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Geçen yıla göre branda fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Temel, metrekare fiyatının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 25 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.