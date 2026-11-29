Başkalespor evinde kazandı
Van Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 10 mağlup etti.
Giriş: 29.11.2026 - 17:00 Güncelleme:
Van Süper Amatör Ligi B Grubu'nda Başkalespor, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 10 mağlup etti.
Başkale Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Baskalespor, 10'lık skorla önde tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmazken Başkalespor sahadan 10 galip ayrıldı.
Başkalespor aldığı galibiyetle 3 puan alarak evinde ilk maçını kazandı.
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