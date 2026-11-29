Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde yağışların kuvvetli karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgâr, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.