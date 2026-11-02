Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda üçüncü etap çalışmaları tamamlandı

Akdağmadeni'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda yürütülen üçüncü etap düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Akdağmadeni Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte Kadıpınarı Tabiat Parkı, ilçeye yakışan sosyal bir alan haline getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında tabiat parkı yolu genişletilerek sathi kaplama asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Tabiat parkında sosyal donatı alanlarını geliştirmek amacıyla yeni kameriyeler ve piknik alanları oluşturuldu. Çocuk oyun parkı yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi. Ayrıca Kadıpınarı'nın uzun ömürlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması için altyapı ve drenaj çalışmaları yapıldı. Yol boyunca olmayan sokak aydınlatma sistemleri yapılarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

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Daha önceki etaplarda eski otel binasının yıkılarak piknik ve sosyal alanların oluşturulduğu, atıl durumdaki hizmet binasının ise kafeteryaya dönüştürüldüğü Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda, üçüncü etap çalışmalarıyla birlikte önemli bir dönüşüm daha tamamlanmış oldu.

Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada "Kadıpınarı Tabiat Parkı, Akdağmadeni'mizin en önemli doğal güzelliklerinden ve hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı özel alanlardan biri. Amacımız bu güzelliği koruyarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde faydalanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmekti. Üçüncü etap çalışmalarımızı da tamamlayarak yolundan sosyal donatılarına, altyapısından çocuk oyun alanlarına kadar birçok noktada önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Akdağmadeni'mize yakışan, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.