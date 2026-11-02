Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda üçüncü etap çalışmaları tamamlandı

        Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda üçüncü etap çalışmaları tamamlandı

        Akdağmadeni'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda yürütülen üçüncü etap düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda üçüncü etap çalışmaları tamamlandı

        Akdağmadeni'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda yürütülen üçüncü etap düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        Akdağmadeni Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte Kadıpınarı Tabiat Parkı, ilçeye yakışan sosyal bir alan haline getiriliyor.

        Çalışmalar kapsamında tabiat parkı yolu genişletilerek sathi kaplama asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Tabiat parkında sosyal donatı alanlarını geliştirmek amacıyla yeni kameriyeler ve piknik alanları oluşturuldu. Çocuk oyun parkı yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi. Ayrıca Kadıpınarı'nın uzun ömürlü ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması için altyapı ve drenaj çalışmaları yapıldı. Yol boyunca olmayan sokak aydınlatma sistemleri yapılarak estetik bir görünüm kazandırıldı.

        REKLAM

        Daha önceki etaplarda eski otel binasının yıkılarak piknik ve sosyal alanların oluşturulduğu, atıl durumdaki hizmet binasının ise kafeteryaya dönüştürüldüğü Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda, üçüncü etap çalışmalarıyla birlikte önemli bir dönüşüm daha tamamlanmış oldu.

        Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın yaptığı açıklamada "Kadıpınarı Tabiat Parkı, Akdağmadeni'mizin en önemli doğal güzelliklerinden ve hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte vakit geçirmekten keyif aldığı özel alanlardan biri. Amacımız bu güzelliği koruyarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde faydalanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmekti. Üçüncü etap çalışmalarımızı da tamamlayarak yolundan sosyal donatılarına, altyapısından çocuk oyun alanlarına kadar birçok noktada önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Akdağmadeni'mize yakışan, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        53 gün geride kaldı... Büşra bebekten bir iz yok!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Eski eşi 15 kez bıçakladı! Cansız bedeni, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı!
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon liralık sera desteği
        Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon liralık sera desteği
        Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu
        Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu
        Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu
        Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu
        Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi
        Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi
        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü