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        Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon liralık sera desteği

        Yozgat'ta tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin modern imkânlara kavuşması amacıyla yürütülen projeler kapsamında 14 üreticiye sera desteği sağlandı. KOP ve TULİP projeleri kapsamında hayata geçirilen desteklerin toplam bütçesi 5 milyon 77 bin 588 lira oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Yozgat'ta 14 üreticiye 5 milyon liralık sera desteği

        Yozgat’ta tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin modern imkânlara kavuşması amacıyla yürütülen projeler kapsamında 14 üreticiye sera desteği sağlandı. KOP ve TULİP projeleri kapsamında hayata geçirilen desteklerin toplam bütçesi 5 milyon 77 bin 588 lira oldu.

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yürütülen "KOP ile Seralar Gelişiyor" projesiyle Yozgat Merkez’de 9 üreticiye, 525 metrekare büyüklüğünde sera teslim edildi. Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında ise 5 üreticiye 105 metrekare büyüklüğünde sera desteği verildi. Projelerle örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve tarımsal üretim imkânlarının artırılması hedefleniyor.

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        Oğullarının sera kurma isteğine babalarından destek

        Desteklerden yararlanan üreticilerden biri de Yozgat’ın Büyükmahal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Duran Deniz’in ailesi oldu. Oğullarının sera kurma isteğine destek veren Deniz, devlet desteğiyle kurulan serada çocuklarının üretim yapmasına imkân sağladı. Oğullarının tarıma ve seracılığa meraklı olduğunu belirten Deniz, "Burası bu sene kuruldu. Seradan mahsul almadık. Yeni diktiler, daha yeni bunlar. Ben de yapma demiyorum. Ne yaparsa yapsın hep ben peşindeyim. Onlara destek veriyorum" dedi.

        Seralar farklı ilçelerde de kuruldu

        KOP ve TULİP destekleri kapsamında Yozgat Merkez Azizli, Sarımbey ve Büyükmahal köylerinin yanı sıra Sorgun, Saraykent, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerindeki farklı köy ve yerleşim yerlerinde de sera kurulumları gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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