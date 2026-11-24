Sorgun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama programı, Kaymakamlık Konferans Salonu’nda devam etti.
Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda, şehit öğretmenler anısına hazırlanan video gösterisi, şiirler, "Ben öğretmenim" konulu oratoryo gösterisi sunuldu.
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte, emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi.
Program, öğrenci ve öğretmenlerin söylediği türkülerle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.