Şüphe üzerine durdurulan araçta 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Yozgat'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Yozgat'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerde durumundan şüphelenilen A.İ.Ö.'nün otomobili durdurularak arandı. Emniyet ekiplerinin dikkatinden kaçmayan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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