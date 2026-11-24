Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 24.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde rutin asayiş kontrolleri sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5,6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.İ.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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