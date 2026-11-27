Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin araç filosuna kazandırılan 15 yeni aracı tanıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, belediyenin temizlik, cenaze nakil, itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araçlar tanıtıldı.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütmek amacıyla son 3-4 ayda araç filosuna 15 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araçların Yozgat'ta bir ilk olduğunu belirten Arslan, "Cadde ve alanlardaki temizlik işini çok daha kolay yapacağız. Onlarca işçiyle yapacağımız işi bir araçla birkaç saat içerisinde yapma durumumuz olacak." dedi.

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Arslan, belediyeye iki yeni cenaze nakil aracı kazandırıldığını, mevcut araçların ise ekonomik ömrünü doldurduğunu ve şehir içindeki kısa mesafeli nakillerde kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz cenaze nakil hizmeti sunduklarını dile getiren Arslan, sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla 4 midibüs, itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç ve zabıta ekiplerinin daha hızlı hareket edebilmesi için ATV'ler aldıklarını kaydetti.

Ekskavatörün de Belediyeler Birliği aracılığıyla alındığını belirten Arslan, "Hiçbir şekilde milletimize hizmet etme yolundan geri durmayacağız. En güzel şekilde Yozgat'ımıza ve Yozgatlı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.