Yozgat Bozok Üniversitesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi işbirliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program, müzik dinletisiyle başladı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, üniversitelere düşen görev ve sorumluluklara değindi.

Üniversitelerin eğitim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasında da önemli rol üstlendiğini belirten Yılmaz, üniversitenin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Konuşmanın ardından Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rukiye Höbek Akarsu'nun moderatörlüğünde "Öğrenci Gözüyle Kadına Yönelik Şiddet ve Önleme" konulu panel düzenlendi.

Üniversite öğrencileri Dila Beyza Uyar, İrem Nur Alim ve Ela Oğuzdeğer'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde, kadına yönelik şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, şiddetin önlenmesinde eğitimin ve toplumsal farkındalığın önemi ele alındı.

Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.