AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öçal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Öçal, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu, şiddete karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiklerini ifade eden Öçal, hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

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Öçal, 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmalarının bu kararlılığın somut örnekleri olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bütün kesimlerine sorumluluk düştüğünü vurgulayan Öçal, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz."