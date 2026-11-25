Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çekerek yolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan A.Ç. idaresindeki 06 FF 3714 plakalı kamyonet, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlanarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcular M.O., M.Y., M.Ç. ve M.B. yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.