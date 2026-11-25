Yozgat'ta işçileri taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 25.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 06 FF 3714 plakalı kamyonet, Sorgun-Çekerek kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan M.O, M.Y, M.Ç. ile M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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