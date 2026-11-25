Deniz kıyısı bulunmayan Yozgat'ta, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi; kentteki baraj, göl ve göletlerde yürütülen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile haftada en az iki kez balık tüketiminin önemine dikkat çekildi.

21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda program düzenlendi. Program Yozgat Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Nermin Çetin'in ‘Su Ürünleri Tanıtımı ve Balık Tüketiminin Önemi' konulu sunumu ile başladı. Sunumun ardından öğrencilerle sohbet eden kurum personeli soruları cevapladı. Programa katılan protokol üyeleri ve öğrencilere balık ekmek ikramı yapıldı.

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"İlimizdeki tesislerde yıllık ortalama 550 ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır"

Programın ardından konuşma yapan Yozgat Tarım Orman Müdürü Ömer Şentürk, ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili zengin iç sulara ve güçlü bir su ürünleri yetiştiriciliği altyapısına sahip olduğunu belirtti. Şentürk, "İlimiz sınırları dahilinde Öncelikli olarak sulama ve enerji amaçlı yapılmış su ürünleri yetiştiriciliği de yapılan 35 adet göl, gölet ve baraj bulunmaktadır. İlimizdeki baraj, göl ve göletlerde DSİ ve Tarım Orman Bakanlığı'mızdan izinli su ürünleri yetiştiriciliği yapan 20 adet tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerin kurulu kapasitesi 3 bin 200 ton olup tesislerimizde yıllık ortalama 550 ton su ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu doğal zenginliğe rağmen kişi başına düşen yıllık balık tüketimimiz henüz arzu edilen seviyelerde değildir. Oysaki balık içerdiği yüksek kaliteli protein, omega 3 yağ asitleri, vitamin ve minerallerle insan sağlığı için eşsiz bir besin kaynağıdır. Başta kalp ve damar sağlığı olmak üzere beyin gelişiminden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine kadar pek çok alanda hayati faydaları bulunmaktadır" dedi.

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"Mevsiminde haftada en az 2 kez balık tüketimi alışkanlığı kazandırılmalı"

Sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için balığın sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Şentürk, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel ve fiziksel gelişimleri için mevsiminde haftada en az 2 kez balık tüketimi alışkanlığının kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda her yıl ülkemizde ve dünyada 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü olarak kutlanılmaktadır. Günün önemine binaen tüm ilçelerimizde bugün Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri dolayısıyla öğrencilerimize bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Merkez Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda yaklaşık 300 öğrencimize su ürünleri tüketimi konusunda bilgilendirme ve akabinde de balık ekmek ve hediye ikramı yapılmıştır. Amacımız çocuklarımıza balık yeme alışkanlığını kazandırmaktır" şeklinde konuştu.