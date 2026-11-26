Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için yapılan yatırımların meyvesini verdiğini söyledi.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada yeni su deposunun devreye girmesiyle ilçedeki içme suyu dağıtımını 4 ayrı bölgeye ayırdıklarını belirterek, kentin su altyapısına yönelik yürütülen çalışmaları ve mahallelerin beslendiği yeni hatları paylaştı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci "Bu yapmış olduğumuz su deposuyla beraber aslında Sorgun'da uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını çözebilmenin formülünü daha önce açıklamıştık. Bununla beraber de Sorgun'u şu anda 4 parçaya bölmüş bulunmaktayız. Ahmet Efendi ve Osman Çavuş Mahallesi Dişli tarafından getirdiğimiz hatlar sayesinde suyunu alıyor. Yazlak, Güzelyurt, Karşıyaka Mahallesi Cihanşarlı bölgesindeki oluşturduğumuz yatırımlarla suyunu alıyor. Aydınlıkevler Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bedirbaba Mahallesi Ortaçayır dediğimiz mevkiden suyunu alıyor. Anayol ile derenin arasındaki mahalleler Yeni Mahalle, Yeşilöz ve Agah Efendi Mahallesi de bugün üzerinde bulunduğumuz depodan suyunu alır pozisyona geldi" dedi.

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Bundan sonraki süreçte Sorgun'da su sıkıntısı yaşanmayacağını ümit ettiğini ifade eden Başkan Ekinci, "Bu biraz da yağışlara bağlı. İnşallah Cenabı Allah rahmetini bizden esirgemez. Sorgun Belediyesi olarak Su İşleri Müdürlüğü'müzün şimdiye kadar üretmiş olduğu hummalı çalışmalar sayesinde ciddi manada suya yaptığımız yatırımlar meyvesini verdi. Allah bizlere yardımcı olsun. Memleketimize hayırlı olsun. Niyetimiz, uğraşımız, muradımız memleket hizmet etmek, sıkıntılarını gidermektir" ifadelerini kullandı.