Kent meydanında düzenlenen programda belediyenin farklı birimleri için alınan araçlar tanıtıldı. Temizlik hizmetlerinden cenaze nakil hizmetlerine, itfaiyeden zabıta hizmetlerine kadar farklı alanlarda kullanılacak araçların belediyenin hizmet kapasitesini arttırması hedefleniyor. Başkan Arslan, belediye hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için 34 aylık dönemde alınan 15 yeni aracın alındığı birimleri şu cümlelerle anlattı: "Temizlik araçları var. Yozgat’ta ilk defa alınan araçlardır. Cadde ve alanlardaki temizlik işini çok daha kolay yapacağız. Onlarca işçiyle yapacağımız işi bir araçla birkaç saat içerisinde yapma durumumuz olacak. İki tane cenaze aracı alındı. Şu anda Yozgat’ın kullanmış olduğu cenaze araçları 11 sene önce benim aldığım araçlardı. 11 sene sonra filomuza iki tane sıfır araç katmak yine bize nasip oldu. Türkiye’nin her tarafına insanların zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Hakkari’den Edirne’ye kadar Türkiye’nin her tarafına cenazeleri ücretsiz olarak naklediyoruz."

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Mevcut araçların ekonomik ömrünü doldurduğunu ifade eden Başkan Arslan, "Onları yine şehir içinde kısa mesafede kullanacağız. 4 tane midibüs tarzında araçlarımız var. Bunlar da şehrin değişik sosyal ihtiyaçlarında kullanılan araçlar. Bunlardan spor kulüpleri, cenaze, nişan, düğün sahipleri de faydalanıyor, okul gezilerinde kullanıyoruz. İtfaiyemize yeni bir araç ekledik. Zabıtamızın daha rahat ve hızlı hareket edebilmesi için atv’ler eklendi. 15 civarında yeni aracı ihtiyacımızı giderecek şekilde ekledik. Ekskavatörü de Belediyeler Birliği aracılığıyla aldık. Belediyeler Birliği'ne de teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde milletimize hizmet etme yolundan geri durmayacağız" dedi.