Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Bu kapsamda A.B.T, İ.Ç. ve F.Y'yi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, 128 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 48 gram sentetik ecza hapı yapımında kullanılan toz ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

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