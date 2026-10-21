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        Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Kefken köyünde Metin Yüksel’e ait tek katlı evin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada alevler evin tamamını sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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