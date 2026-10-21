Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i kurtarıldı
ZONGULDAK'ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
ZONGULDAK’ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 3 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarılırken, mahsur kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 18.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve ailelerin kaldığı 3 katlı bina da çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan kadına ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.