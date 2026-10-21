Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.