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        Vali Hacıbektaşoğlu enkazdan çıkarılan yaralıyı hastanede ziyaret etti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman'ı hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Vali Hacıbektaşoğlu enkazdan çıkarılan yaralıyı hastanede ziyaret etti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman'ı hastanede ziyaret etti.

        Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman (68), Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, hastanede tedavisi süren Akçaharman'ı ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Akçaharman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kenan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında dışarıda olan Kemal Akçaharman'ın da hastaneye götürülerek kontrol amaçlı tetkikleri yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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