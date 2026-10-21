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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır"

        Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır"

        Zonguldak'ta 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır"

        Zonguldak'ta 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Türkan Akçaharman Özhan'a (74) ulaşıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan Özhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkaz altında 2 kişinin kaldığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek enkaz altından bir kişiyi yaralı olarak kurtardığını belirtti. Yaralı çıkarılan Kenan Akçaharman'ın durumunun iyi olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda tabii bina eski bir bina. Bütün AFAD ekiplerimiz burada, belediye ekipleri burada. İncelenecek, bakılacak neden kaynaklandı? Zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca da gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.

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        Bir ev tahliye edildi

        Hayatını kaybeden Özhan'ın oğlunun başka bir ilde yaşadığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Dolayısıyla şu anda kimse olmadığını diliyorum. Önümüzde bir hafriyat çalışması var. Onun üstündeki evi her ihtimale karşı acil olarak tahliye etti arkadaşlarımız. Yine tabii incelemeler devam edecek. Yani burada teknik inceleme hem yüzeysel hem de ölçümler, kayma var mı zeminde onlara bakılacak. Onları konuştuk, arkadaşlarımız şu anda onları takip ediyor" diye konuştu.

        Zonguldak'ın heyelan riski çok yüksek bir bölge olduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Yani burada Türkiye'nin belki hiçbir yerinde, tasman meselimiz var özellikle yukarı mahallelerde. Ama burası öyle bir tasmanın olduğu bir bölge değil bildiğim kadarıyla. Tabii bunların hepsi değerlendirilecek. Yapı stoku eski. Bunun tek çözümü kentsel dönüşüm. Yani buna ağırlık verilmesi, bu çalışmalara ağırlık verilmesi. Yapı stokumuz eski. Heyelan riski; biz en ufak bir risk gördüğümüz yağışlarda bunu sürekli yaşıyoruz. Herhangi bir risk altında gördüğümüz yapıları derhal boşaltıyoruz zaten, sonra tekrar alınabilecek tedbirler alınıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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