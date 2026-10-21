Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i sağ, diğerinin cansız bedeni çıkarıldı (2)- Yeniden

ZONGULDAK’ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken metruk binanın yanındaki 2 katlı ev yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiden Kenan Akçaharman yaralı halde kurtarılırken, Türkan Özhan'ın (74) cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, saat 17.50 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan evin yanında bulunan ve bir ailenin kaldığı 2 katlı bina çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Çalışmalar sonucu enkaz altından Kenan Akçaharman yaralı şekilde çıkarıldı. Ekiplerin çalışması sonrası enkaz altından Türkan Özhan’ın cansız bedeni çıkarıldı.

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Bölgeye gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hemen çok kısa zamanda ekiplerimiz, AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri müdahale etmiştir. Bir vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çok kısa bir sürede kurtarılmıştır. Onun sağlık durumu iyi. Bir vatandaşımız da az önce maalesef ölü olarak çıkarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda tabi bina eski bir bina. Bütün ekiplerimiz burada. İncelenecek, bakılacak. Neden kaynaklandığı zaten yine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gerekli inceleme başlatılmıştır.”