Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta eşini ve ona yardım etmek isteyen genci vuran şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta eşini ve ona yardım etmek isteyen genci vuran şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve ona yardım etmeye çalışan genci silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta eşini ve ona yardım etmek isteyen genci vuran şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve ona yardım etmeye çalışan genci silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan D. (48), boşanma aşamasında olduğu eşi Burçin D.'yi (41) zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadına yardım etmek isteyen Emre Ç.'nin (27) araya girmesi üzerine olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek ateş açtı. Olayda Burçin D. ile Emre Ç. ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Ercan D., polis ekiplerince Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin boşanma aşamasındaki eşine yönelik "kadına ve eşe karşı tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve Emre Ç.'ye yönelik "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Vali Hacıbektaşoğlu enkazdan çıkarılan yaralıyı hastanede ziyaret etti
        Vali Hacıbektaşoğlu enkazdan çıkarılan yaralıyı hastanede ziyaret etti
        Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak...
        Zonguldak'ta çöken binada yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı Zonguldak...
        Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i sağ, diğerinin...
        Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i sağ, diğerinin...
        Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
        Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü
        Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i kurtarıldı
        Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü; enkazda kalan 2 kişiden 1'i kurtarıldı